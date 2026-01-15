महाराष्ट्र निकाय चुनाव: BMC में किसका दबदबा? एग्जिट पोल में सामने आए अनुमान

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। एग्जिट पोल में बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( BMC ) समेत ज्यादातर नगर निगमों में महायुति को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। JVC के एग्जिट पोल में BMC में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 138 सीटों के साथ भारी बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। वहीं, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) गठबंधन को 59 सीटें मिलने की उम्मीद है।

एग्जिट पोल BMC में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के अनुमान एक्सिस-माई इंडिया एग्जिट पोल ने मुंबई में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए निर्णायक जीत का अनुमान लगाया है। अनुमानों के अनुसार, BMC में भाजपा गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना (UBT) को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस के 12 से 16 सीटों के साथ पीछे रहने का अनुमान है। अगर अनुमान नतीजों में बदले तो शिवसेना (UBT) BMC से बाहर हो सकती है।

JVC वोट शेयर के लिहाज से भी भाजपा गठबंधन आगे JVC के पोल में भाजपा गठबंधन को 138 और शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन को 59 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 23 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा, शिवसेना और महायुति में इनकी सहयोगी पार्टियों को 42 से 45 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना (UBT), MNS, और NCP (SP) के गठबंधन को 34 से 37 प्रतिशत वोट शेयर मिलने के आसार हैं।

चुनाव कहां-कहां हुए थे चुनाव? महाराष्ट्र में आज मुंबई के साथ ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर नगर निगमों में भी मतदान हुआ था। इस दौरान मतदाताओं की ऊंगली से स्याही मिट जाने को लेकर विवाद भी हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की है, क्योंकि बजट के हिसाब से ये देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है।

