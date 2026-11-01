भाजपा ने INDIA गठबंधन की रैली को बताया 'फ्लॉप शो', कहा- राहुल गांधी अवैध नेता प्रतिपक्ष

पात्रा ने रैली में भीड़ के दावों पर कहा, "राहुल गांधी और उनकी टीम ने दावा किया कि रैली में 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन रामलीला मैदान का 40 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह खाली था। कुल 28,000 कुर्सियों में से दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच लगभग 5,000 से 7,000 कुर्सियां खाली पड़ी थीं।"

उन्होंने कहा, "इतने सारे राजनीतिक दलों के बावजूद विपक्ष 10 लाख लोगों जमा नहीं कर सका। इन हथकंडों से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।"