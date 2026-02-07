रितु तावड़े BMC की मेयर बनने जा रही हैं

भाजपा की रितु तावड़े होंगी BMC मेयर, शिंदे सेना के खाते में गया उप मेयर पद

लेखन आबिद खान 12:00 pm Feb 07, 202612:00 pm

क्या है खबर?

भाजपा की रितु तावड़े बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की मेयर बनने जा रही हैं। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। वहीं, उप मेयर का पद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में गया है, जिसने संजय घाडी को इस पद का उम्मीदवार बनाया है। जल्द ही होनों नामांकन दाखिल करेंगे। ये पहली बार है, जब BMC में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है।