भाजपा की रितु तावड़े होंगी BMC मेयर, शिंदे सेना के खाते में गया उप मेयर पद
लेखन आबिद खान
Feb 07, 2026 12:00 pm
क्या है खबर?
भाजपा की रितु तावड़े बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की मेयर बनने जा रही हैं। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। वहीं, उप मेयर का पद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में गया है, जिसने संजय घाडी को इस पद का उम्मीदवार बनाया है। जल्द ही होनों नामांकन दाखिल करेंगे। ये पहली बार है, जब BMC में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है।
शिवसेना 4 पार्षदों को बनाएगी उप मेयर
शिवसेना (शिंदे) ने अपना उप मेयर पद 4 पार्षदों में बांटने का फैसला किया है। यानी हर पार्षद 15 महीने के लिए उप मेयर होगा। उसके बाद पद किसी और को सौंपा जाएगा। BMC चुनाव में वार्ड नंबर 5 से पार्षद चुने गए संजय घाड़ी शुरुआती 15 महीने के लिए उप मेयर का पद संभालेंगे। घाड़ी उन नेताओं में से हैं, जो 2022 में शिवसेना में फूट पड़ने पर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे।