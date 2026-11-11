सोनिया गांधी की आत्मकथा पर भाजपा का करारा हमला, बताया क्यों छोड़ा प्रधानमंत्री पद

त्रिवेदी आरोप लगाया कि जब इस पर कानूनी विवाद खड़ा हुआ, तो सोनिया को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन दोबारा चुनाव जीतकर आने से पहले उनके नेतृत्व में चल रही तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने आनन-फानन में नियमों को बदल दिया और NAC अध्यक्ष के पद को 'लाभ के पद' के दायरे से ही बाहर कर दिया ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

उन्होंने कहा कि सोनिया ने प्रधानमंत्री पद इसलिए छोड़ा ताकि वे पर्दे के पीछे से सरकार चला सकें।