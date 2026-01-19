भाजपा को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नबीन हुए निर्विरोध निर्वाचित
क्या है खबर?
भाजपा को लंबी खींचतान के बाद आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने वाले नितिन नबीन का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हालांकि, उनके निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की जाएगी। इस पद के लिए सोमवार को नामांकन और नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन नबीन के अलावा किसी अन्य ने आवेदन नहीं किया। नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र जमा हुए।
परिचय
कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन नबीन बिहार के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं जिनकी राजनीति में गहरी जड़ें हैं। पटना में जन्मे नितिन भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। अपने पिता के निधन के बाद नितिन ने सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य में पार्टी के सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।