नितिन नबीन होंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष (तस्वीर: फाइल)

भाजपा को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नबीन हुए निर्विरोध निर्वाचित

लेखन भारत शर्मा 06:54 pm Jan 19, 202606:54 pm

क्या है खबर?

भाजपा को लंबी खींचतान के बाद आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने वाले नितिन नबीन का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हालांकि, उनके निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की जाएगी। इस पद के लिए सोमवार को नामांकन और नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन नबीन के अलावा किसी अन्य ने आवेदन नहीं किया। नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र जमा हुए।