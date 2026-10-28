पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को लेकर अटकलों का अंत, मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे राज्यसभा

पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिछले दिनों यहां 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन पुरी के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, जिससे उनके इस्तीफा देने की खबरें चल रही थीं।

भाजपा ने अब चौंकाने वाले फैसले में उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की सीट भाजपा नेता एल मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई है।

तमिल नेता मुरुगन भी केंद्र में मंत्री थे।