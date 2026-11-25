वर्ष 2022 के चुनाव में परिस्थिति बदली थी। उस समय जयंत और राजभर दोनों समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे।

तब RLD को अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 सीटें दी थी, जिसमें 8 जीती। SBSP को 19 सीटें मिली थी, जिसमें 6 पर जीत दर्ज की।

तब भी NDA का हिस्सा रही अपना दल (S) ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 जीती, निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 जीती थी।