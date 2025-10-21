दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे नहीं पराली जिम्मेदार, भाजपा ने पंजाब सरकार को दोषी बताया

दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' होने पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रदूषण बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं भाजपा ने सीधे तौर पर पंजाब की AAP सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा IT प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि जब तक पंजाब में पराली जलना बंद नहीं होगी, दिल्ली-NCR घुटती रहेगी।

बयान दिवाली को दोष देना बंद करो- मालवीय मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'जब तक अरविंद केजरीवाल शासित पंजाब पराली जलाना बंद नहीं करता, दिल्ली और एनसीआर का दम घुटता रहेगा। आम आदमी पार्टी के पापों के लिए दीपावली को दोष देना बंद करो, दिल्ली के आसमान को काला करने वाला त्योहार के दीये या पटाखे नहीं, बल्कि उनका धुआं है। उनका काला साया अभी भी राजधानी पर मंडरा रहा है।' उन्होंने एक अलग पोस्ट में लिखा कि AAP किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है।

आलोचना एक के बाद एक कई पोस्ट में केजरीवाल को घेरा मालवीय ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'जब तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं हारती और किसानों को अपनी फसलों की खेती पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, दिल्ली-NCR हर सर्दी में दम घुटने से जूझता रहेगा। ऐसा नहीं है किसान नए सिरे से सीखना नहीं चाहते, बल्कि बात यह है कि भगवंत मान और केजरीवाल उन्हें नई जानकारी और तकनीक से मदद नहीं करना चाहते। दीपावली और पटाखों को दोष देना बंद करो।'

विवाद AAP ने भाजपा सरकार को दोषी ठहराया AAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण पर मुख्यमंत्री गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके फोन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 दिखा रहा है, जबकि सरकार दिल्ली का AQI 350 से 400 के बीच बता रही है। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री को AQI बोलना नहीं आता, उनसे दिल्ली के प्रदूषण को समझने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।