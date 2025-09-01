राहुल गांधी क्या कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? बोले- अब हाइड्रोजन बम आने वाला है

दावा

क्या है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम?

राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी टीम ने पिछले दिनों चुनाव आयोग के आंकड़ों का इस्तेमाल कर कर्नाटक की माधोपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों को जांचा। इस दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियों का पता चला और आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वोटों की चोरी की। तब राहुल ने उसे एटम बम कहा था। अब उससे बड़े खुलासे के लिए हाइड्रोजन बम के नाम का उपयोग कर रहे हैं।