राहुल गांधी क्या कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? बोले- अब हाइड्रोजन बम आने वाला है
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर एक और बड़ा खुलासा करने की बात कही है। उन्होंने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी माधोपुरा में एटम बम दिखाया था, अब हम हाइड्रोजन बम लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश की जनता को नहीं दिखा पाएंगे।
दावा
क्या है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम?
राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी टीम ने पिछले दिनों चुनाव आयोग के आंकड़ों का इस्तेमाल कर कर्नाटक की माधोपुरा विधानसभा सीट के आंकड़ों को जांचा। इस दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियों का पता चला और आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वोटों की चोरी की। तब राहुल ने उसे एटम बम कहा था। अब उससे बड़े खुलासे के लिए हाइड्रोजन बम के नाम का उपयोग कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
राहुल गांधी का भाषण
⦁ अब 'वोट चोरी' का हाइड्रोजन बम आएगा— Congress (@INCIndia) September 1, 2025
⦁ वोट की चोरी, आपके अधिकारों की चोरी है
⦁ हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे
⦁ बिहार का संदेश है- 'वोट चोरी' नहीं होने देंगे
सुनिए, 'वोटर अधिकार यात्रा' में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi का पूरा वक्तव्य 👇 pic.twitter.com/BpZcP5MLvU
रैली
वोटर अधिकार यात्रा का समापन
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समेत महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने मिलकर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी, जो 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चली। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसका नेतृत्व किया। यात्रा 22 जिलों की 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा ने बिहार में करीब 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा किया। यात्रा में अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और कई नेता शामिल हुए।