बिहार: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आधी रात को गिरफ्तार, क्या है मामला?

यह मामला 995 का है। तब पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने पप्पू और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। विनोद ने आरोप लगाया कि किराए पर लेते समय यह जानकारी छिपाई गई कि यहां सांसद कार्यालय चलाया जाएगा। इस मामले में बार-बार कोर्ट बुलाए जाने के बावजूद पप्पू पेश नहीं हो रहे थे। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

बयान

पप्पू बोले- मेरी हत्या हो सकती है

पप्पू ने कहा, "पटना पुलिस रात के 10:30 बजे सिविल ड्रेस में मुझे गिरफ्तार करने आई है। यह मुझे मारने की साजिश है। कहीं गोली न मार दें। मैंने पुलिस से वारंट मांगा है। इन लोगों के पास कोई वारंट नहीं है। मैं रात में इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये चाहें तो मुझे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। रात में सिविल ड्रेस में पुलिस इस तरीके से आती है, यह मेरी हत्या की साजिश भी हो सकती है।"