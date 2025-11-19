सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया 'चाची 420', कहा- कोर्ट का फैसला चुरा रहे
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हाई कोर्ट के फैसले चुराने वाला बताते हुए 'चाची 420' का नाम दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस बिजली कनेक्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उसे भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार अपना बता रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता ने हाई कोर्ट के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है।
AAP प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से जो अवैध निर्माण से जुड़ी संपत्तियां सील की जाती हैं, उस पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक था। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश मिनी पुष्करना ने पिछले दिनों यह रोक हदा दी है और सभी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया है। उनका दावा है कि इस फैसले को दिल्ली सरकार ने अपना बताकर प्रचारित किया और लोगों को गुमराह किया।
मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा को घेरा
भारद्वाज ने लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी घेरा है और उन पर फैसले को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने अखबार की कटिंग दिखाते हुए कहा कि तिवारी ने मुख्यमंत्री गुप्ता से मिलकर बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने की बधाई दी है, जबकि सचदेवा ने इसे दिल्ली सरकार का अभूतपूर्ण फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हाई कोर्ट का होने का बावजूद गुमराह किया गया।