सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया 'चाची 420', कहा- कोर्ट का फैसला चुरा रहे

AAP प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से जो अवैध निर्माण से जुड़ी संपत्तियां सील की जाती हैं, उस पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक था। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश मिनी पुष्करना ने पिछले दिनों यह रोक हदा दी है और सभी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया है। उनका दावा है कि इस फैसले को दिल्ली सरकार ने अपना बताकर प्रचारित किया और लोगों को गुमराह किया।

आरोप

मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा को घेरा

भारद्वाज ने लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी घेरा है और उन पर फैसले को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने अखबार की कटिंग दिखाते हुए कहा कि तिवारी ने मुख्यमंत्री गुप्ता से मिलकर बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने की बधाई दी है, जबकि सचदेवा ने इसे दिल्ली सरकार का अभूतपूर्ण फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हाई कोर्ट का होने का बावजूद गुमराह किया गया।