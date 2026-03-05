LOADING...
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कार्यकर्ताओं में रोष, नामांकन रोकने के लिए हुए इकट्ठा
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद पटना में आवास के बाहर प्रदर्शन

लेखन गजेंद्र
Mar 05, 2026
12:37 pm
क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकर्ताओं में भारी रोष और दुख देखा जा रहा है। गुरुवार को पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश के समर्थकों का जमावड़ा लग गया और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी हुई और विधायक-मंत्री की गाड़ियां रोकी गईं। कई समर्थक नीतीश के फैसले से रोते नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

प्रदर्शन

नीतीश को नामांकन भरने नहीं जाने देंगे- राजीव रंजन पटेल

पार्टी के नेता राजीव रंजन पटेल ने रोते हुए कहा कि नीतीश को नामांकन भरने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, अगर उनके बेटे निशांत कुमार राज्यसभा के लिए जाते हैं तो यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कल किसी भी कार्यकर्ता ने होली नहीं मनाई, हजारो कार्यकर्ता रो रहे हैं। सभी लोगों ने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा था किसी और के लिए नहीं। उन्होंने कहा, "लाठी-लात खाकर हमनें नीतीश कुमार को जीताया है।"

ट्विटर पोस्ट

नीतीश कुमार के आवास के बाहर नेता रोते हुए

ट्विटर पोस्ट

नीतीश के आवास के बाहर प्रदर्शन

