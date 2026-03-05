नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कार्यकर्ताओं में रोष, नामांकन रोकने के लिए हुए इकट्ठा

प्रदर्शन

नीतीश को नामांकन भरने नहीं जाने देंगे- राजीव रंजन पटेल

पार्टी के नेता राजीव रंजन पटेल ने रोते हुए कहा कि नीतीश को नामांकन भरने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, अगर उनके बेटे निशांत कुमार राज्यसभा के लिए जाते हैं तो यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कल किसी भी कार्यकर्ता ने होली नहीं मनाई, हजारो कार्यकर्ता रो रहे हैं। सभी लोगों ने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा था किसी और के लिए नहीं। उन्होंने कहा, "लाठी-लात खाकर हमनें नीतीश कुमार को जीताया है।"