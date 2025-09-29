प्रशांत किशोर ने 11 करोड़ में दी 2 घंटे सलाह, 3 साल में कमाए 241 करोड़
क्या है खबर?
बिहार में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आय का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आय का हिस्सा पार्टी में दान किया है और इसके लिए बाकायदा सरकार को टैक्स भी चुकाया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी 3 साल में 241 करोड़ रुपये आय हुई थी, जिसमें से 98 करोड़ रुपये जनसुराज पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर दान किए हैं।
आय
कहां से हुई कमाई?
प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने पार्टी की स्थापना करने के बाद जो भी काम किया है, उसके लिए पैसे लेकर पार्टी को दान में दिया है। उन्होंने बताया कि 2021 से किसी पार्टी या कंपनी को सलाह देने के एवज में उन्हें 3 साल में 241 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जिसमें 18 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (GST) यानी 30.95 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये आयकर चुकाया गया है। बाकी 98 करोड़ रुपये पार्टी को दिए गए।
कमाई
2 घंटे सलाह की 11 करोड़ रुपये फीस लेते हैं किशोर
प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने सभी पैसे चेक के तौर पर लिए हैं और सरकार को टैक्स भी भरा है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि उनके ऊपर नवयुगा कंस्ट्रक्शन से पैसे लेने का आरोप लगा है, लेकिन वह पैसा उन्होंने सलाह देकर लिया है। उन्होंने कहा, "कंपनी को 2 घंटे की सलाह देकर 11 करोड़ रुपये फीस ली थी। कंपनी ने एक उत्पाद लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह मांगी थी, ये मेहनत की फीस है, घूस नहीं।"
ट्विटर पोस्ट
प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस
3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए: प्रशांत किशोर— Gurpreet Garry Walia (@garrywalia_) September 29, 2025
