बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लड़ेंगी चुनाव

लेखन गजेंद्र 05:46 pm Oct 14, 202505:46 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटका पहनाकर मैथिली का स्वागत किया। कुछ समय पहले उनकी बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने के कयास लग रहे थे।