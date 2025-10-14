बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लड़ेंगी चुनाव
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटका पहनाकर मैथिली का स्वागत किया। कुछ समय पहले उनकी बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने के कयास लग रहे थे।
ट्विटर पोस्ट
मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल
#WATCH| #BiharElection2025 से पहले लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के पटना में राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुईं। pic.twitter.com/fyOHT9WhXM— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
चुनाव
अलीनगर सीट से लड़ेंगी चुनाव
पहले 24 वर्षीय मैथिली को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ाने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन भाजपा ने पहली सूची में यहां से विनोद नारायण झा को उतार दिया। अब उनको दरभंगा के अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना हैं। यहां से मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कट सकता है। हालांकि, अभी भाजपा ने घोषणा नहीं की। मैथिली का जन्म बेनीपट्टी में हुआ था, लेकिन अब काम के सिलसिले में दिल्ली में रहती हैं।