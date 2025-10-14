LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लड़ेंगी चुनाव
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लड़ेंगी चुनाव
लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में भाजपा में शामिल

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर, लड़ेंगी चुनाव

लेखन गजेंद्र
Oct 14, 2025
05:46 pm
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटका पहनाकर मैथिली का स्वागत किया। कुछ समय पहले उनकी बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने के कयास लग रहे थे।

ट्विटर पोस्ट

मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल

चुनाव

अलीनगर सीट से लड़ेंगी चुनाव

पहले 24 वर्षीय मैथिली को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ाने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन भाजपा ने पहली सूची में यहां से विनोद नारायण झा को उतार दिया। अब उनको दरभंगा के अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना हैं। यहां से मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कट सकता है। हालांकि, अभी भाजपा ने घोषणा नहीं की। मैथिली का जन्म बेनीपट्टी में हुआ था, लेकिन अब काम के सिलसिले में दिल्ली में रहती हैं।