बिहार में पहले चरण के मतदान में सबसे मजबूत सीटों पर दांव, जानिए कौन-कौन नेता शामिल

बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और लोग लंबी कतार में लगकर मतदान कर रहे हैं। पहले चरण में 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। इस चरण में कुछ ऐसी सीटें हैं, जिन पर सभी की निगाहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से लेकर वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के लिए भी वोट इसी चरण में डाले जा रहे हैं।

उम्मीदवार पहले चरण में कौन-कौन उम्मीदवार शामिल? तेजस्वी, सम्राट और सिन्हा के अलावा पहले चरण के मतदान में लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव पर भी दांव लगा है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत नीतीश सरकार में शामिल 16 मंत्री भी पहले चरण की सीटों में उम्मीदवार हैं। इसमें भाजपा के 11 और JDU के 5 मंत्री हैं। बाहुबली अनंत सिंह और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी मैदान में हैं।

मुकाबला तेजस्वी और सम्राट चौधरी के सामने कौन है दावेदार? वैशाली जिला की राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। यहां से तेजस्वी के सामने भाजपा के सतीश यादव मैदान में है। तेजस्वी ने 2020 और 2015 के पिछले 2 चुनावों में यह सीट बड़े अंतर से जीती थी। सतीश यहां से 2 बार हार चुके हैं। मुंगेर जिला के तारापुर सीट JDU का गढ़ रहा है। यह सीट JDU ने भाजपा को दी है। यहां सम्राट चौधरी का मुकाबला RJD के अरुण कुमार से होगा।

चुनाव तेज प्रताप ने गणित गड़बड़ाया लखीसराय सीट से विजय सिन्हा का सामना जन सुराज के सूरज कुमार से है। यह सिन्हा का गृह जिला है। सिन्हा छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां से 2010, 2015 और 2020 में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। वैशाली के महुआ से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनौती दी है। उनका सामना RJD विधायक मुकेश कुमार रौशन और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संजय सिंह से है।

मुकाबला मैथिली और खेसारी यादव में कौन मजबूत? सारण जिले के छपरा से RJD ने खेसारी को उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा की छोटी कुमारी से है। यहां से जन सुराज के जय प्रकाश सिंह भी मैदान में हैं। वर्ष 1977-2009 के बीच लालू यादव 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दरभंगा के अलीनगर से भाजपा ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को उतारा है। उनका मुकाबला RJD के बिनोद मिश्रा से है। बिनोद 2020 में VIP (अब महागठबंधन में शामिल) से हारकर दूसरे स्थान पर थे।