बिहार के बेगुसराय में मतदान के लिए कतार में खड़ी महिलाएं (तस्वीर: एक्स/@CEOBihar)

RJD का महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटने का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

लेखन गजेंद्र 03:17 pm Nov 06, 202503:17 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान चल रहा है और अभी तक 46 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन (कांग्रेस-RJD-वामदल और VIP) के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है, ताकि मतदान की रफ्तार कम हो जाए। इस संबंध में RJD ने अपने आधिकारिक अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें चुनाव आयोग को भी टैग किया गया है।