RJD का महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटने का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान चल रहा है और अभी तक 46 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन (कांग्रेस-RJD-वामदल और VIP) के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है, ताकि मतदान की रफ्तार कम हो जाए। इस संबंध में RJD ने अपने आधिकारिक अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें चुनाव आयोग को भी टैग किया गया है।
आरोप
RJD ने क्या आरोप लगाया?
RJD ने एक्स पर लिखा, 'प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करें।' पार्टी ने कहा कि कई बूथों से धीमी वोटिंग की शिकायत आ रही है, जिसमें प्रशासन का हस्तक्षेप है।
जवाब
चुनाव आयोग ने जवाब दिया
RJD के शिकायती पोस्ट के बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब देते हुए आरोप को निराधार बताया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर RJD के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए लिखा, 'आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान चल रहा है। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।'
ट्विटर पोस्ट
प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 6, 2025
कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत" और"दुर्भावनापूर्ण इरादों" का अविलंब @ECISVEEP @CEOBihar संज्ञान लेकर…