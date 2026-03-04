LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, भाजपा को मिल सकता है मुख्यमंत्री पद- रिपोर्ट
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, भाजपा को मिल सकता है मुख्यमंत्री पद- रिपोर्ट
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, भाजपा को मिल सकता है मुख्यमंत्री पद- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान
संपादन बिश्वजीत कुमार
Mar 04, 2026
09:27 pm
क्या है खबर?

रिपोर्ट्स हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल किया है। खबर है कि नीतीश कल यानी 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है।

बड़ी पार्टी

बिहार में पहली बार बन सकता है भाजपा का मुख्यमंत्री

भाजपा और JDU के गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। भाजपा 243 सीटों में 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्होंने दसवीं बार इस पद की शपथ ली थी। अब माना जा रहा है कि भाजपा राज्य में अपनी राजनीतिक ताकत को देखते हुए नेतृत्व में बदलाव चाह सकती है। इससे बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है।

चर्चा

नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही चर्चा

अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार में नया नेतृत्व सामने आ सकता है। भाजपा की ओर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। हालांकि, भाजपा अक्सर आखिरी समय में नया नाम सामने लाने के लिए भी जानी जाती है। इसलिए यह भी संभव है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दे।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

Advertisement