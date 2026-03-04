बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, भाजपा को मिल सकता है मुख्यमंत्री पद- रिपोर्ट

क्या है खबर?

रिपोर्ट्स हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल किया है। खबर है कि नीतीश कल यानी 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है।