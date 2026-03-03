नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में प्रवेश? भेजे जाएंगे राज्यसभा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक पर्दापण होने जा रहा है। वे इस बार राज्यसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) की ओर से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी सूची लगभग फाइनल कर ली है। उम्मीदवारों की सूची में JDU के निशांत के अलावा भाजपा और सहयोगी दलों में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से बड़े नाम भी शामिल हैं।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए इनके नाम तय
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। इस बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, RML प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। NDTV के मुताबिक, राज्यसभा की 5 सीटों में 4 पर भाजपा ने शिवेश राम और पवन सिंह, RLM के उपेंद्र कुशवाहा और JDU से रामनाथ ठाकुर और निशांत कुमार का नाम तय किया है। इन पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
क्या 1 सीट जीत पाएगा महागठबंधन?
बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। पिछले चुनाव में NDA ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों जीती है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के पास 39 सीटे हैं। बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। इस हिसाब से NDA 4 सीट जीत सकती है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD)-कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को अगर असदुद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन इंक्लुसिव पार्टी समर्थन देगी तो महागठबंधन एक सीट जीत सकती है।
ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजने पर संशय
NDA की ओर से भले ही 5 नाम तय कर दिए गए हों, लेकिन विपक्षी गठबंधन अगर सेंध लगाने का मौका नहीं देगा तो NDA का एक उम्मीदवार हार सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। वे पहले ही 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। निशांत कुमार, अभिनेता पवन सिंह और कुशवाहा का टिकट पक्का माना जा रहा है।