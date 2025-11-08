बिहार: सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने पर बवाल, चुनाव आयोग ने ARO को निलंबित किया 

RJD ने पर्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, 'समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है।'

आयोग

मामले पर आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने कहा कि ये पर्चियां मॉक पोल के दौरान उपयोग की गई थीं, जिन्हें नष्ट करने में ARO द्वारा लापरवाही बरती गई। आयोग ने कहा कि इससे वास्तविक मतदान प्रक्रिया की शूचिता पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें कि मतदान से पहले हर बूथ पर मॉक पोलिंग होती है, जिसमें चेक किया जाता है कि EVM ठीक से काम कर रही है या नहीं।