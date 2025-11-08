बिहार: सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने पर बवाल, चुनाव आयोग ने ARO को निलंबित किया
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान समस्तीपुर जिले में KSR कॉलेज के पास सड़क पर VVPAT पर्चियां मिलने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे लेकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। ARO के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
RJD
RJD ने पूछा- किसके इशारे पर फेंकी गई पर्चियां?
RJD ने पर्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, 'समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है।'
आयोग
मामले पर आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने कहा कि ये पर्चियां मॉक पोल के दौरान उपयोग की गई थीं, जिन्हें नष्ट करने में ARO द्वारा लापरवाही बरती गई। आयोग ने कहा कि इससे वास्तविक मतदान प्रक्रिया की शूचिता पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें कि मतदान से पहले हर बूथ पर मॉक पोलिंग होती है, जिसमें चेक किया जाता है कि EVM ठीक से काम कर रही है या नहीं।