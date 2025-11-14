बिहार चुनाव परिणाम 2025: चनपटिया से जन सुराज के मनीष पीछे, भाजपा दे रही टक्कर

इतिहास

पिछले 25 साल से भाजपा का गढ़ है चनपटिया

चनपटिया पहले बेतिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, जो परिसीमन के बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा में आ गया है। यहां पिछले 25 साल से भाजपा का कब्जा है। वर्ष 1957 में सीट बनने के बाद कांग्रेस ने पहली महिला विधायक दी थी। वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने सीट जीती और तब से कांग्रेस नहीं लौटी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहां से 3 बार जीती है। वर्ष 2000 में कृष्ण कुमार मिश्रा पहले भाजपा विधायक थे, 2020 में उमाकांत जीते थे।