बिहार चुनाव परिणाम 2025: चनपटिया से जन सुराज के मनीष पीछे, भाजपा दे रही टक्कर
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले की चनपटिया सीट पर जन सुराज पार्टी के त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। उनकी टक्कर भाजपा के उमाकांत सिंह से है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन हैं। शुरूआती रूझान में बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), महागठबंधन से बहुत आगे हैं।
इतिहास
पिछले 25 साल से भाजपा का गढ़ है चनपटिया
चनपटिया पहले बेतिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, जो परिसीमन के बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा में आ गया है। यहां पिछले 25 साल से भाजपा का कब्जा है। वर्ष 1957 में सीट बनने के बाद कांग्रेस ने पहली महिला विधायक दी थी। वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने सीट जीती और तब से कांग्रेस नहीं लौटी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहां से 3 बार जीती है। वर्ष 2000 में कृष्ण कुमार मिश्रा पहले भाजपा विधायक थे, 2020 में उमाकांत जीते थे।
पहचान
यूट्यूबर से राजनीति तक पहुंचे मनीष कश्यप
मनीष कश्यप ने पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की है, जिसके बाद कुछ समय नौकरी की। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और सत्ता की पोल खोलने के कारण लोकप्रिय हो गए। 34 वर्षीय मनीष पर 22 आपराधिक केस हैं और उनके पास 88 लाख रुपये की संपत्ति है। तमिलनाडु में बिहारी लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की खबर दिखाने पर जेल गए थे, जिसके बाद चर्चा में आए। मनीष 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार जन सुराज ने टिकट दिया।