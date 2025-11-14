बिहार चुनाव परिणाम 2025: लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी आगे

यह सीट 1957 में बनी थी, तब से 1967 तक यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 1967 में परिसीमन के बाद यहां 14 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार जीत दर्ज की। इस सीट पर कभी RJD का खाता नहीं खुला। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और JDU यहां से 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2010 में JDU से अन्नू शुक्ला, 2015 में LJP से राजकुमार साहा और 2020 में भाजपा से संजय कुमार सिंह जीते थे।

मुकाबला

लंदन से पढ़ी हैं शिवानी शुक्ला

विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बिहार में बाहुबली माने जाते हैं। उनका भूमिहार जाति पर खासा वर्चस्व है, लेकिन उनकी बेटी शिवानी शुक्ला सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवारों में एक हैं। 28 वर्षीय शिवानी ने लंदन से वकालत की है। वह पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने 2000 में जेल से निर्दलीय चुनाव जीता था। वे 3 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं। वर्ष 2020 में मुन्ना निर्दलीय लड़े थे, लेकिन हार गए।