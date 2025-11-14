बिहार चुनाव परिणाम 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का क्या है हाल?

सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद जन सुराज कुल 3 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन 2 घंटे बाद उसका एक उम्मीदवार काफी पीछे चला गया। पश्चिमी चंपारण की चटपटिया सीट से यूट्यूबर त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप आगे चल रहे थे, लेकिन अब भाजपा से पीछे हैं। रोहतास के करगहर सीट से रितेश रंजन, शेखपुरा जिले के बरबीघा में मुकेश कुमार सिंह आगे चल रहे हैं।

दावा

प्रशांत ने किया था ये दावा

पिछले 2 साल से बिहार में राजनीति की टोह ले रहे प्रशांत ने बड़े जोर-शोर से अपनी जन सुराज पार्टी को लॉन्च किया था, लेकिन पहले ही चुनाव में पार्टी धाराशायी होती दिख रही है। उन्होंने चुनाव से पहले दावा किया था उनकी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी और 10 से कम या 150 से अधिक सीटें जीतेगी। प्रशांत खुद पहले करगहर से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इसे टाल दिया गया।