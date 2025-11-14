बिहार चुनाव परिणाम 2025: काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पिछड़ीं

इतिहास

3 बार जीते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अरुण सिंह

यह सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी, तब सोशलिस्ट पार्टी के तुलसी यादव यहां से विधायक बने थे। कांग्रेस सिर्फ 2 बार 1972 और 1985 में जीती है। वर्ष 2000 से 2010 तक कम्युनिस्ट पार्टी के अरुण सिंह विधायक रहे हैं। इसके बाद 2010 और 2015 में JDU और RJD की जीत के बाद 2020 में अरुण सिंह ने फिर चुनाव जीता था। इस सीट पर अनुसूचित जाति के 17.61 और मुस्लिम मतदाता लगभग 8.6 प्रतिशत हैं।