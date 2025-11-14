बिहार चुनाव परिणाम 2025: नबीनगर से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आगे

इतिहास

नबीनगर से मिला है बिहार को मुख्यमंत्री

वर्ष 1952 में अनुग्रह नारायण सिन्हा सबसे पहले विधायक थे। उसके बाद 9 बार यहां कांग्रेस रही। वर्ष 1995 में जनता दल के वीरेंद्र कुमार सिंह के बाद कांग्रेस यहां कभी नहीं आई। सीट पर राजपूत, रविदास और यादव वोटर अहम हैं। यहां 1962 और 1967 में अनुग्रह के बेटे कांग्रेस विधायक सत्येंद्र सिन्हा 1989 में 270 दिन के मुख्यमंत्री थे। RJD यहां से 3 बार और JDU 2 बार जीती है। 2020 में RJD के विजय सिंह जीते थे।