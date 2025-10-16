बिहार चुनाव: JDU ने 44 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट

टिकट

इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इससे पहले 57 उम्मीदवारों वाली पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जिससे काफी विरोध के स्वर उठ रहे थे। पार्टी ने विवाद कम करने के लिए दूसरी और अंतिम सूची में 4 मुस्लिम उम्मीवारों को भी टिकट दिया है। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। JDU ने अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सबा जाफर और चैनपुर से जमा खान को उतारा है।