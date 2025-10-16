बिहार चुनाव: JDU ने 44 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट
क्या है खबर?
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें 44 नाम शामिल हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को औरंगाबाद के नवीनगर से टिकट दिया है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की तुलना जर्सी गाय से करने वाले राजबल्लभ की पत्नी को भी पार्टी ने उतारा है। इससे पहले JDU ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। JDU के पास 101 सीटे हैं।
टिकट
इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इससे पहले 57 उम्मीदवारों वाली पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जिससे काफी विरोध के स्वर उठ रहे थे। पार्टी ने विवाद कम करने के लिए दूसरी और अंतिम सूची में 4 मुस्लिम उम्मीवारों को भी टिकट दिया है। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। JDU ने अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सबा जाफर और चैनपुर से जमा खान को उतारा है।
ट्विटर पोस्ट
JDU की दूसरी सूची
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की दूसरी सूची जारी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 16, 2025
सभी प्रत्याशियों को ढेरों बधाई व शुभकामनाएं।#Bihar #JDU #JanataDalUnited#BiharElections pic.twitter.com/c6XUriMFqV
जानकारी
विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटा
JDU ने भागलपुर से गोपालपुर से 4 बार के विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से आए पूर्व सांसद बुलो मंडल को टिकट दिया है। पिछले दिनों गोपाल ने नीतीश के घर के बाहर धरना दिया था।