कर्नाटक में भाजपा विधायक ने महिला IPS अधिकारी की तुलना कुत्ते से की, मामला दर्ज

कर्नाटक में भाजपा के विधायक बीपी हरीश ने महिला IPS अधिकारी उमा प्रशांत की तुलना पालतू कुत्ते से की है, जिससे विवाद शुरू हो गया है। महिला अधिकारी उमा दावणगेरे में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात हैं, जबकि हरीश दावणगेरे के विधानसभा क्षेत्र हरिहर से विधायक हैं। विधायक हरीश ने SP पर उनकी अनदेखी करने और सम्मान न देने की बात कहते हुए अनुचित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनपर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

बयान विधायक ने क्या कहा था? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरीश ने पिछले दिनों रिपोर्टर्स गिल्ड के एक कार्यक्रम में कहा था, "मैं विधायक हूं, लेकिन SP मुझे देखकर मुंह बनाती हैं। अगर मैं किसी बैठक में जाता हूं, तो वह मुझे ठीक से पहचानती नहीं हैं। लेकिन शमनुरु परिवार (शिवशंकरप्पा, उनके मंत्री पुत्र एसएस मल्लिकार्जुन और सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन) के लिए वह गेट पर एक घंटे तक इंतजार करती हैं और उनके घर पर पोमेरेनियन कुत्ते की तरह व्यवहार करती हैं।"

शिकायत SP की शिकायत पर केस दर्ज विधायक की टिप्पणी सामने आने के बाद SP उमा प्रशांत ने बाद में केटीजे नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को डराने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 79 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत आरोप लगाए गए हैं। घटना को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।