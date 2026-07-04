चंद्रिमा भट्टाचार्य ने TMC में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़े

लेखन आबिद खान 01:53 pm Jul 04, 202601:53 pm

क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और बड़े घटनाक्रम में ममता की करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल TMC अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के बाकी पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले महीने ही चंद्रिमा को पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने सुब्रत बख्शी की जगह ये पद संभाला था।