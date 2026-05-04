विधानसभा चुनाव 2026: गौरव गोगोई-स्टालिन हारे, पिनरई विजयन-थलापति विजय की जीत; जानें बड़े चेहरों का हाल

4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। इनमें वर्तमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टियों के राज्य अध्यक्ष तक शामिल हैं। नतीजों में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। आइए बड़े चेहरों का हाल जानते हैं।

एमके स्टालिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को गढ़ में मिली हार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन कोलाथुर सीट से मैदान में थे। उन्हें अभिनेता थलापति विजय की नई नवेली पार्टी ने अपने ही गढ़ में पटखनी दे दी है। स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के उम्मीदवार वीएस बाबू ने हरा दिया है। ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) के पी सांथन कृष्णन यहां तीसरे स्थान पर रहे। 2011 में बनी कोलाथुर सीट पर तभी से स्टालिन का कब्जा था।

हिमंत सरमा जालुकबाड़ी में हिमंत बिस्वा का जलवा बरकरार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जालुकबाड़ी सीट से 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की बिदिशा नेओग को हराया है। सरमा ने 1996 में जालुकबाड़ी से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने गुरु फुकन से 17,128 वोटों से हार गए थे। इसके बाद सरमा ने 2001 में जोरदार वापसी करते हुए गुरु फुकन को 10,019 वोट से हरा दिया और तब से इस सीट पर उनका जादू बरकरार है।

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गौरव गोगोई लोकसभा सांसद गौरव गोगोई हारे असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से मैदान में थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यहां से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 23,182 वोटों से गोगोई को हरा दिया है। असम की ही बिन्नाकांडी सीट से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के बदरुद्दीन अजमल को जीत मिली है। उन्होंने असम जातीय परिषद के उम्मीदवार को हराया है।

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पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को मिली जीत केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने धर्मदम सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के वीपी अब्दुल रशीद को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। भाजपा के उम्मीदवार के रणजीत यहां तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट से विजयन की ये लगातार तीसरी जीत है। वे इससे पहले कुथुपरंबा से 3 बार और पय्यान्नूर से एक बार विधायक रहे चुके हैं। 2016 में यहां से विजयन ने 36,000 और 2021 में 50,000 वोटों से जीत दर्ज की थी।