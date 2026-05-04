विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की सरकार, तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर

पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु, असम , केरलम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने TMC पर बड़ी बढ़त बना ली है और यहां पहली बार सरकार बना सकती है। असम में भी भाजपा रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनाती दिख रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने बड़ा धमाका करते हुए सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है।

रुझान रुझानों में कौन आगे? पश्चिम बंगाल में भाजपा 180 और TMC 105 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में DMK+ 52 और अभिनेता विजय की पार्टी TVK 110 और AIADMK+ 72 सीटों पर आगे चल रही है। असम में भाजपा 100 सीटों पर और कांग्रेस 24 सीटों पर आगे है। केरलम में LDF 40, भाजपा 2 और UDF 94 सीटों पर आगे है। पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन 15 और कांग्रेस गठबंधन 4 सीट पर आगे चल रहा है।

एजेंट ममता-सुवेंदु की सीट पर TMC-BJP एजेंट भिड़े पश्चिम बंगाल में सुबह 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर TMC और भाजपा एजेंटों के बीच झड़प हो गई। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं। मतगणना के लिए केंद्रों पर पूरे एरिया में भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। एजेंटों को प्रवेश के लिए QR कोड वाला कार्ड दिया गया है। इसके बिना केंद्र में प्रवेश नहीं हो सकेगा।

Advertisement

एग्जिट पोल एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाए गए हैं? पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर के आसार जताए गए थे। 8 में से 6 एग्जिट पोल ने भाजपा, जबकि 2 ने TMC की सरकार बनने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल ने DMK गठबंधन की वापसी की संभावना जताई है। केरलम में 10 साल बाद UDG सरकार की वापसी की उम्मीद है। असम के सभी एग्जिट पोल में भाजपा और पुडुचेरी के सभी पोल में NDA सरकार की वापसी का दावा है।

Advertisement

बड़े चेहरे ये बड़े चेहरे थे मैदान में असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की किस्मत दांव पर है। केरलम में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, कांग्रेस नेता वीडी सतीशन और भाजपा के राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष और हुमायूं कबीर पर नजरें हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, के पलानीस्वामी, एल मुरुगन और नैनार नागेंद्रन चुनावी मैदान में हैं।

हिंसा पश्चिम बंगाल में दोनों चरण में हुई थी हिंसा पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हुआ था। दोनों ही चरणों में हिंसा और EVM से छेड़छाड़ की खबरें आई थीं। इसके बाद दूसरे चरण में शामिल डाइमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम के 15 बूथों पर 2 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। वहीं, फाल्टा सीट पर भी मतदान रद्द कर दिया गया है। इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

सुरक्षा सभी जगहों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम पश्चिम बंगाल में 77 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। राज्य में 780 से ज्यादा कंपनियों के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। केवल कोलकाता में लगभग 60 कंपनियां तैनात हैं। असम में भी मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमिलनाडु में 18,000 पुलिसकर्मी और 40 से अधिक कंपनियां सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की भी तैनात की गई हैं।