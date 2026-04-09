विधानसभा चुनाव 2026: असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग खत्म, कहां हुआ सबसे ज्यादा मतदान?

असम , केरलम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शाम 5 बजे तक के आंकड़ो के मुताबिक, असम में 84.42 प्रतिशत, केरलम में 75.01 प्रतिशत और पुडुचेरी में 86.92 प्रतिशत मतदान हुआ है। असम में 126 सीटों पर 722, केरलम की 140 सीटों पर 890 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 294 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में कैद हो गया है।

नजारे मतदान के दौरान दिनभर के बड़े घटनाक्रम जानिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मतदान के लिए पहुंचे। वे 2 सीटों- मंगलम और थट्टनचावडी से मैदान में हैं। पुडुचेरी में मतदान केंद्र पर रोबोट ने मतदाताओं का फूलों से स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। पुडुचेरी के मन्नादिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। यहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

अन्य राज्य अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान बाकी फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में आज मतदान हो चुका है। वहीं, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य हैं, जहां 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे।

Advertisement