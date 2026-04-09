विधानसभा चुनाव 2026: असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान जारी, जानें सभी अहम बातें

असम , केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तीनों ही जगहों पर एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं, केरलम में लेफ्ट के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। पुडुचेरी में NDA और कांग्रेस-DMK गठबंधन का ऑल इंडिया NR कांग्रेस से सामना है।

असम असम में 722 उम्मीदवार मैदान में, जानें बड़े चेहरे असम की कुल 126 विधानसभा सीटों पर 2.50 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1,25,22,593 महिलाएं, जबकि 1,25,31,552 पुरुष मतदाता हैं। 318 मतदाता ट्रांसजेंडर वर्ग के हैं। यहां कुल 722 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी, अखिल गोगोई सिबसागर और असम गण परिषद के अतुल बोरा बोकाखाट सीट से मैदान में हैं।

असम पिछला चुनाव असम में क्या रहे थे पिछले चुनावों की नतीजे? असम में पिछले विधानसभा चुनाव में NDA ने 75 और कांग्रेस गठबंधन ने 50 सीटें जीती थीं। NDA में भाजपा ने 60, असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती थीं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 29, AIUDF ने 16, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 4 और CPI(M) ने एक सीट जीती थी। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इस बार NDA के साथ है और AIUDF अकेले चुनाव लड़ रही है।

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केरलम केरलम: 2.71 करोड़ मतदाता करेंगे 890 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन धर्मदम, कांग्रेस के प्रमुख चेहरे वीडी सतीशन परवूर, भाजपा के राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन क्रमश: नेमोम और मंजेश्वरम और CPI(M) के जी सुधाकरण अंबलप्पुझा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

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केरल पिछले नतीजे केरलम में LDF ने सत्ता में वापसी कर रचा था इतिहास 2021 में केरलम में सत्ताधारी CPI(M) के नेतृत्व वाले LDF गठबंधन ने 99 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन UDF को 41 सीटों पर जीत मिली थी, जो पिछले चुनाव की तुलना में 6 कम थीं। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार भी UDF, LDF और NDA के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।