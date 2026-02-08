असम मुख्यमंत्री बोले- गौरव गोगोई की पत्नी के ISI से संबंध; गृह मंत्रालय का सौंपा मामला

आरोप सरमा का दावा- पाकिस्तानी एजेंट ने 13 बार भारत दौरा किया सरमा ने दावा किया कि इस मामले में 3 प्रमुख नाम शामिल हैं- सांसद गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख। सरमा ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत का दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी माहौल बनाना था। उन्होंने कहा, "मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया है।"

आरोप मुख्यमंत्री सरमा ने ये आरोप भी लगाए एलिजाबेथ गोगोई मार्च 2011 से मार्च 2012 तक पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं। इस दौरान उनके परिवार के पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ घनिष्ठ संबंध थे। तौकीर खुद को पर्यावरणविद बताता है, लेकिन असल में वह भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में काम करता रहा है। सरमा ने एक पुरानी तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें गौरव गोगोई कुछ युवाओं को लेकर भारत में पाकिस्तान के दूतावास गए थे।

पत्नी एलिजाबेथ जानकारी जुटाकर पाकिस्तान को देती थीं- सरमा सरमा ने कहा, "पाकिस्तानी कंपनी ने गौरव की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत तबादला कर दिया। उनके वेतन का भुगतान तौकीर शेख ने किया। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ भारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां जुटाती थीं और पाकिस्तानी नागरिक तौकीर को रिपोर्ट देती थीं। एलिजाबेथ ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के बारे में IB के सूत्रों से जानकारी जुटाई थी।"

दावे सरमा का आरोप- 6 बार पाकिस्तान गईं गोगोई की पत्नी सरमा ने कहा कि गोगोई ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी के पाकिस्तानी बैंक खाते का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, "भारतीय कंपनी में काम करते हुए गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने 6 बार इस्लामाबाद की यात्रा की। इसके अलावा एक अन्य गैर सरकारी संगठन में शामिल होने के बाद उन्होंने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। एलिजाबेथ यात्रा को गोपनीय रखने के लिए अटारी सीमा से होकर ही जाती थीं। वह कभी विमान से नहीं जाती थीं।"