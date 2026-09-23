केजरीवाल बोले- ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए; कांग्रेस ने भी मांगा इस्तीफा

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "CEC ने देश को भ्रमित किया। आज चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था भी स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग में बहुमत से फैसले होते हैं, लेकिन CEC ने अपने साथियों को भ्रमित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि चुनाव आयोग बहुमत की संस्था है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक व्यक्ति विशेष ही चुनाव आयोग को चला रहा है। CEC ने फॉर्म 6 को बदलकर नियमों का उल्लंघन किया है।"