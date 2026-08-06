केजरीवाल का दावा- इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित किया गया; बोले- प्रधानमंत्री के सामने इतना न झुकें

केजरीवाल ने कहा, 'मेटा इंडिया आपने मेरे अकाउंट पर रोक क्यों लगाई है? आपके भारत स्थित कार्यालय में पूछने पर पता चला कि भारत में मेरे अकाउंट पर रोक लगा दी गई है और यह यहां उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों? आपके कार्यालय में कोई इसका कारण नहीं बता रहा है। कोई नहीं बता रहा कि इसे कैसे हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सामने इतना न झुकें। वरना वे आपको भारत में सिर्फ उन्हीं का अकाउंट चलाने देंगे।'