अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया

अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया, रोके गए तो धरना दिया

लेखन गजेंद्र 04:43 pm Aug 04, 202604:43 pm

क्या है खबर?

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया। केजरीवाल पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेताओं के साथ 7 लोक कल्याण मार्ग कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद वे फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात की गई थी।