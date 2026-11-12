अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ रुपये मांगे

विधायक ने पंजाब के मोहाली में 6 नवंबर को दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक व्यक्ति का फोन कॉल और व्हाट्सऐप संदेश आया था, जिसमें दावा था कि वह विदेश में लिंक वाले एक गैंग का सदस्य है।

उन्होंने पुलिस को बताया कि फोन करने वाले ने 7 करोड़ रुपये मांगे और पैसे न देने पर केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता को जान से मारने की धमकी दी।

मोहाली पुलिस ने मामला साइबर क्राइम को दिया है।