संसद का शीतकालीन सत्र: अनुराग ठाकुर ने 'वंदे मातरम' को बताया भारत की आत्मा का गीत
क्या है खबर?
संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर 10 घंटे की विशेष बहस आयोजित की गई। इसमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गीत की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की एक रीत है और इसलिए कांग्रेस पार्टी इससे भयभीत है। उन्होंने वंदे मातरम को भारत की आत्मा का गीत भी करार दिया है।
बयान
ठाकुर ने क्या दिया बयान?
ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गीत से इतनी भयभीत है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहस की शुरुआत की तो उसके दो सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे।" उन्होंने कहा, "पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को छांट दिया था काट दिया था और उसके बाद देश को बांट दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गीत का इतिहास और उद्देश्य राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर इसका संपूर्ण महत्व बता दिया है।"
आत्मा
वंदे मातरम भारत की आत्मा का गीत है- ठाकुर
ठाकुर ने कहा, "वंदे मातरम राष्ट्र यानी भारत की आत्मा का गीत है और भारतीय संस्कृति व विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम राष्ट्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है, हालांकि कुछ लोगों को इस विचार से एलर्जी है।" उन्होंने कहा, "एक समय वो था जब वंदे मातरम् का शताब्दी वर्ष था। उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डालने का काम किया गया था, लेकिन अब उन सभी के प्रायश्चित करने का समय आ गया है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां सुने ठाकुर का बयान
VIDEO | Parliament Winter Session: “Vande Mataram is a symbol of patriotism; The Congress is so afraid of it that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi didn't participate in the debate,” says BJP MP Anurag Thakur while addressing the House.— Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available… pic.twitter.com/RDHeNOJHcH