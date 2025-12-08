संसद का शीतकालीन सत्र: अनुराग ठाकुर ने 'वंदे मातरम' को बताया भारत की आत्मा का गीत

बयान

ठाकुर ने क्या दिया बयान?

ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गीत से इतनी भयभीत है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहस की शुरुआत की तो उसके दो सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे।" उन्होंने कहा, "पंडित नेहरू ने वंदे मातरम को छांट दिया था काट दिया था और उसके बाद देश को बांट दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में गीत का इतिहास और उद्देश्य राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर इसका संपूर्ण महत्व बता दिया है।"