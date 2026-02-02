चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बोलने पर YSR कांग्रेस नेता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी

आंध्र प्रदेश में अराजकता और राजनीतिक हिंसा का तांडव जारी है। ​विजयवाड़ा में विपक्षी दल YSRCP के नेता जोगी रमेश के घर में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। ​दक्षिण भारत के इकलौते राज्य, जहाँ NDA सत्ता में है, वहाँ कानून-व्यवस्था का यह हाल है pic.twitter.com/GMw9m2kkWE

घटना

घटना के समय घर पर मौजूद था जोगी रमेश का परिवार

विजयवाड़ा के सहायक पुलिस आयुक्त दुर्गा राव ने बताया कि जिस समय पूर्व मंत्री के घर पर हमला हुआ, उस समय उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। इब्राहिमपटनम में हंगामे की सूचना पर YSR कांग्रेस के समर्थक भी पहुंच गए, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई और इलाके में कई घंटे तक आराजकता का माहौल रहा। मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस को पहले सूचित कर दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।