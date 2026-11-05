अमित शाह ने राहुल गांधी को SIR पर चुनौती दी, कहा- बहस के लिए संसद आइए

शाह ने राहुल गांधी को संबोधित कर कहा, "आप मोदीजी को बहस के लिए चुनौती देते हैं। अगर आप चर्चा करने को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें एक चिट्ठी लिखें। हम संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हैं।"

शाह ने राहुल के हाल के वियतनाम दौरे पर भी निशाना साधा और कहा, "राहुल जी, आप अभी वियतनाम से लौटे हैं। लोगों को अपनी विदेश यात्राओं का हिसाब दें। आप नेता विपक्ष हैं और लोगों को जानने का अधिकार है।"