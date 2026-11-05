राहुल गांधी के खिलाफ सिखों से जुड़ी टिप्पणी पर नहीं होगी FIR, हाई कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा, "राहुल गांधी प्रतिनिधि होने के नाते समाज के एक हिस्से के बारे में चिंताएं उठाने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा, चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा अल्पसंख्यक के अधिकारों पर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं हो सकता है। राहुल के उस भाषण को आर्टिकल-19 के तहत बोलने की आजादी के तहत सुरक्षा मिलेगी।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि का विदेशी धरती पर चिंता जताना कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं बनाता।