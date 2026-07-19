मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, TMC के बागी सांसदों को बुलाने पर हंगामा

बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, CPI(M) के जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, TMC के सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, RSP के एनके प्रेमचंद्रन, NCP (SP) की सुप्रिया सुले, JDU के संजय झा, DMK के तिरुचि शिवा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और अरविंद सावंत थे।

सरकार की ओर से रक्षा मंत्री सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए।