भगवंत मान पर राहुल गांधी की शराब वाली टिप्पणी से भड़की AAP, बढ़ा सियाती तनाव

संगरूर जिले में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' में राहुल ने कानून-व्यवस्था, ड्रग्स और किसानों के मुद्दे पर AAP सरकार को आड़े हाथों लिया।

राहुल ने कहा, "लोकसभा में वह (भगवंत मान) हमारे साथ बैठकर चुटकुले सुनाया करते थे। सुबह 11 बजे उनसे शराब की बदबू आती थी। मैं नहीं कह रहा कि मान को शराब नहीं पीनी चाहिए, यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप ड्रग्स से लड़ना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री हर शाम नशे में नहीं हो सकते।"