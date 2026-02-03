लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया

लोकसभा स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप में विपक्ष के 8 सांसद निलंबित

लेखन गजेंद्र 03:25 pm Feb 03, 202603:25 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाषण देने से रोकने पर विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी पर कागज फाड़कर उड़ाए और हंगामा किया, जिस पर कार्रवाई की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के 8 सांसदों को लोकसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसे पारित कर दिया गया और कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है।