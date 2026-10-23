जुम्बा बनाम जंप रोप: जानिए किस से अधिक कैलोरी होती है बर्न

जुम्बा करते समय व्यक्ति औसतन 500 से 800 कैलोरी बर्न कर सकता है, जबकि जंप रोप करते समय लगभग 700 से 1000 कैलोरी बर्न होती हैं।

हालांकि, यह संख्या आपके वजन, उम्र, लिंग और एक्सरसाइज की तीव्रता पर निर्भर करती है।

अगर आप तेजी से और लंबे समय तक जंप रोप करते हैं तो अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं। दोनों ही एक्सरसाइज वजन घटाने में मदद करती हैं, लेकिन जंप रोप अधिक असरदार साबित हो सकती है।