क्या आपका साथी आपको हमेशा दोषी ठहराता है? इन 5 तरीकों से स्थिति को संभालें

जब आपका साथी आपको दोषी ठहराए तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। गुस्सा आने पर पहले शांत हो जाएं और सोचें कि स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है।

गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। जब आप शांत होते हैं तो सही तरीके से सोचने और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

इस तरीके से आप न केवल भावनाओं को संभाल सकते हैं, बल्कि रिश्ते को भी बेहतर बना सकते हैं।