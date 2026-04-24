आपके रसोई सिंक में हो सकते हैं सबसे ज्यादा कीटाणु, इन 5 तरीकों से रखें साफ

रसोई का सिंक वह जगह है, जहां हम बर्तन धोते हैं और खाना बनाते समय सब्जियां आदि भी साफ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई के सिंक पर सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। यहां कई लोग अपने हाथ धोते हैं, लेकिन फिर भी यह कीटाणु मुक्त नहीं रहता है। आइए आज हम आपको 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने रसोई सिंक को कीटाणु मुक्त रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी का करें इस्तेमाल गर्म पानी सबसे सरल और असरदार तरीकों में से एक है, जिससे आप अपने रसोई सिंक को कीटाणु मुक्त रख सकते हैं। जब भी आप बर्तन धोएं या सब्जियां साफ करें तो पहले सिंक में गर्म पानी भरें और फिर उसमें सफाई का पाउडर डालें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे बल्कि सिंक की गंदगी भी साफ हो जाएगी। इसके अलावा गर्म पानी से पाइपलाइन में जमी हुई गंदगी भी ढीली हो जाएगी, जिससे पानी आसानी से बह जाएगा।

#2 बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर करें सफाई बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर रसोई सिंक की सफाई करने से भी कीटाणु खत्म हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिंक में बेकिंग सोडा डालें और फिर ऊपर से सिरका डालें। इससे झाग बनेगी और कीटाणु खत्म होने लगेंगे। इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी से धो लें। इससे न केवल सिंक साफ होगा बल्कि पाइपलाइन में जमी हुई गंदगी भी हट जाएगी और पानी आसानी से बह जाएगा।

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#3 नींबू का रस डालें नींबू का रस प्राकृतिक रूप से कीटाणु मारने वाला होता है, जिससे आप अपने रसोई सिंक को कीटाणु मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए एक नींबू काटकर उसके रस को सिंक पर निचोड़ें और कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। यह न केवल सिंक को साफ करेगा बल्कि उसमें ताजगी भी लाएगा और बदबू भी दूर करेगा। इसके अलावा यह पाइपलाइन में जमी हुई गंदगी को भी ढीला कर देगा।

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#4 नियमित रूप से करें साफ सफाई नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि कीटाणु जमा न हो सकें। सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर अपने सिंक को अच्छे से साफ करें। इसके लिए आप अपने सिंक पर सफाई का पाउडर लगाकर उसे कुछ देर छोड़ दें और फिर ब्रश या कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद गर्म पानी डालें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे बल्कि सिंक की गंदगी भी साफ हो जाएगी और उसका चमक भी बना रहेगा।