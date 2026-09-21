आपकी घर पर बनी किमची का स्वाद खट्टा नहीं लग रहा? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
किमची दक्षिण कोरिया का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो कटी हुई पत्तागोभी, गाजर और मिर्च पाउडर जैसी सामग्रियों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें खमीर के जरिए बनने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो इसे स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। हालांकि, कई बार किमची का स्वाद वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अगर आपकी किमची का स्वाद खट्टा नहीं लगता या वह ठीक से नहीं बनती तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं।
#1
सामग्री की मात्रा का ध्यान न रखना
किमची बनाने के लिए सामग्री की सही मात्रा बहुत जरूरी होती है। अगर आप नमक या मिर्च पाउडर ज्यादा डालते हैं तो इससे किमची का स्वाद बिगड़ सकता है।
वहीं, अगर कम डालते हैं तो किमची ठीक से नहीं जमती और उसका स्वाद भी खराब हो सकता है। इसलिए, हमेशा सही मात्रा में ही सामग्रियों का उपयोग करें, ताकि किमची का स्वाद अच्छा बना रहे।
इसके साथ ही ताजा सामग्रियां भी चुनें।
#2
समय पर गौर न करना
किमची को अच्छे से फरमेंट होने में समय लगता है। अगर आप इसे जल्दी-जल्दी चखते रहते हैं या कम समय के लिए फरमेंट करते हैं तो इसका स्वाद सही नहीं आता।
किमची को कम से कम 1-2 सप्ताह तक ठंडी जगह पर रखें, ताकि इसमें खमीर अच्छे से काम कर सके और इसका स्वाद खट्टा हो सके। समय देने पर आपकी किमची का स्वाद अच्छा हो जाएगा और आप इसका आनंद ले सकेंगे।
#3
तापमान सही न होना
किमची को फरमेंट करने के लिए सही तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो यह खराब हो सकती है और कम होने पर ठीक से नहीं फरमेंट होती।
सही तापमान 15-20 डिग्री के बीच होता है, जिससे खमीर अच्छे से काम कर पाता है और किमची का स्वाद भी बेहतर बनता है। इसलिए, हमेशा सही तापमान पर ही किमची को फरमेंट करें, ताकि उसका स्वाद अच्छा बना रहे।
#4
बर्तन का गलत चयन
किमची को जमाने के लिए बर्तन का चयन भी अहम है। प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में किमची नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसका स्वाद बिगड़ जाता है।
इसके बजाय कांच या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें, जो सुरक्षित होते हैं और बैक्टीरिया को मरने नहीं देते। इससे किमची का स्वाद अच्छा रहेगा और यह लंबे समय तक ठीक रहेगी।
सही बर्तन का चयन करके आप अपनी किमची का पूरा आनंद ले सकते हैं।