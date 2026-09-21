किमची सही न बनने के कारण

आपकी घर पर बनी किमची का स्वाद खट्टा नहीं लग रहा? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 05:25 pm Sep 21, 202605:25 pm

क्या है खबर?

किमची दक्षिण कोरिया का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो कटी हुई पत्तागोभी, गाजर और मिर्च पाउडर जैसी सामग्रियों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें खमीर के जरिए बनने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो इसे स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। हालांकि, कई बार किमची का स्वाद वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अगर आपकी किमची का स्वाद खट्टा नहीं लगता या वह ठीक से नहीं बनती तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं।