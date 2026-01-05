कर्नाटक: मंगलौर की इन 4 पारंपरिक मिठाइयों का एक बार जरूर चखें स्वाद, होती हैं लजीज

कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में स्थित मंगलौर एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के नमकीन पकवानों के साथ-साथ मिठाइयां भी बहुत खास होती हैं। ये मिठाइयां बाकि राज्यों की मिठाइयों से थोड़ी अलग और स्वादिष्ट होती हैं। अगर आप मंगलौर जा रहे हैं तो इन पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद जरूर चखें। इनका आनंद उठाकर आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं।

#1 पाथौली पाथौली मंगलौर की एक खास मिठाई है, जो असल में मीठे डम्पलिंग होते हैं। यह गुड़ व नारियल की स्टफिंग वाली मिठाई होती है, जिसे चावल के आटे से लपेटा जाता है। इन्हें लंबा आकार दिया जाता है और हल्दी के पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। इसे खाने से पहले इस पर ढेर सारा घी भी लगाया जाता है। इसे खास तौर से गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है।

#2 चिरोटी मंगलौर में लजीज मीठी रोटी भी मिलती है, जिसे चिरोटी के नाम से जाना जाता है। यह बेहद कुरकुरी और परतों वाली रोटी होती है। इसे मैदे या सूजी और पिसी हुई चीनी से बनाया जाता है। परोसने से पहले इस पर पिसी चीनी छिड़की जाती है, ताकि इसकी मिठास बढ़ जाए। हालांकि, कई लोग इस मिठाई को रबड़ी के साथ खाना भी पसंद करते हैं। यह भी शादी और त्योहार जैसे खास मौकों पर बनती है।

#3 कुसवार मंगलौर में क्रिसमस की धूम रहती है और इस अवसर पर कुसवार तैयार किया जाता है। यह अलग-अलग तरह की मिठाइयों वाली एक थाली होती है, जिसमें कुछ स्नैक्स भी शामिल होते हैं। इसमें कुल-कुल, नारियल की बर्फी, मिल्क क्रीम, डोडोल और पल्म केक जैसे पकवान रखे जाते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें घर पर ही बनाना पसंद करते हैं। क्रिसमस पर कुसवार बांटा जाता है, जिससे खुशियां बढ़ती हैं और त्योहार का सार व्यक्त होता है।

