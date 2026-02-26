परवल पसंद है? घर पर बनाएं इससे ये स्वादिष्ट व्यंजन

परवल एक ऐसी सब्जी है, जो स्वाद में बेहतरीन होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको परवल से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और जिन्हें घर पर बनाना भी आसान है। इन व्यंजनों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।

#1 भरवां परवल भरवां परवल एक पारंपरिक व्यंजन है, जो खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले परवल को धोकर बीच से काट लें और अंदर का हिस्सा निकाल दें। अब इसमें मसाले (धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर) भरें और फिर तेल में तलें। इसे रोटी या परांठे के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 परवल की सब्जी परवल की सब्जी एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे रोजमर्रा के खाने में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले परवल को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अंत में कटे हुए परवल डालकर ढक दें और धीमी आंच पर पकाएं।

#3 परवल की चाट परवल की चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले परवल को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को उबाल लें ताकि वे नरम हो जाएं, फिर एक बर्तन में उबले हुए परवल, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

