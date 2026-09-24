यात्रा के दौरान इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं पैसे

यात्रा की योजना बनाते समय सबसे पहले परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करें। इससे न केवल आपको बेहतर दरें मिलेंगी, बल्कि आप अनावश्यक खर्चों से भी बच सकते हैं।

अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो टिकट्स को पहले से बुक करना अच्छा होता है। इसी तरह ट्रेन और बस टिकट्स भी पहले से बुक करें। इसके अतिरिक्त होटल रूम भी पहले से बुक कर लें।

इस तरीके से यात्रा के दौरान पैसे बचाए जा सकते हैं।